Maxus setzt auf Europa

Die Nutzfahrzeugmarke von SAIC, Maxus, bringt Ende des Jahres einen elektrischen Pick-up nach Europa. Der eTerron9 feierte in Hannover seine Weltpremiere. Er verfügt über einen Doppelmotor-Allradantrieb mit 325 kW/442 PS, der von einer 102 kWh großen LFP-Batterie mit Strom versorgt wird. Die Reichweite ist mit 430 Kilometern angegeben. Der eTerron9 ist das erste Modell seiner Art im mittleren Segment auf dem europäischen Markt. „Europa spielt eine zentrale Rolle für Maxus und den SAIC-Konzern. Nach dem erfolgreichen Start in einer der anspruchsvollsten Regionen der Welt gehen wir nun in die Offensive. Mit weiteren neuen Modellen wollen wir unsere Vorreiterrolle bei nachhaltiger und emissionsfreier Mobilität ausbauen“, erklärt Utz Rachner, Country Manager Deutschland bei SAIC Maxus Europe.

JAC-Motors zeigt Preisbrecher JAC M3EV

JAC-Motors, wie SAIC ebenfalls ein VW-Partner, stellte auf der IAA Transportation drei speziell für den europäischen Markt entworfene vollelektrische Fahrzeuge vor. Der Konzern aus Hefei möchte insbesondere mit dem Preisbrecher JAC M3EV und den elektrisch angetriebenen Lkw N75EV punkten.