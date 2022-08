Warren ist eine seelenlose 140.000-Einwohner-Stadt eine halbe Stunde außerhalb von Detroit. General Motors betreibt hier eines der modernsten Testlabore für Akkutechnik. Wie viele andere Autobauer hat sich der Gigant aus Michigan mit seinen verschieden Marken längst für den Umstieg in die Elektromobilität entschieden. Das Herz dieser Elektroautos sind nicht die weitgehend blassen E-Motoren, sondern die Batteriepakete, die zwischen den beiden Achsen ihr hartes Tagwerk verrichten. In Warren testet General Motors seine Akkupakete bis ins Kleinste – ein Marterprogramm, das seinesgleichen sucht.

GM unterzieht Akkus Marter-Programm

„Die Batterien werden hier bei uns rund drei Jahre getestet, bevor sie in die Fahrzeuge kommen“, erläutert Eric Roor, verantwortlich für den Betrieb der dortigen Batteriesysteme. Das Marterprogramm in dem grauen Flachbau findet sieben Tage die Woche statt – 24 Stunden am Tag. 500 Personen nehmen die Batterien auseinander, fügen diese wieder zusammen, diskutieren mit Zulieferern wie LG Chem, lassen die Akkus frieren und erhitzen sie – immer wieder aufs Neue.

Für die Tests gibt es gigantische Klimakammern von CZS Cincinnati, in denen den Akkumodulen heftig zugesetzt wird. „Wir können die Bedingungen hier variabel verändern – von fünf bis 95 Prozent Luftfeuchtigkeit und das in einem Temperaturspektrum von minus 67 bis plus 89 Grad Celsius“, erläutert Eric Boor und verschließt die gigantischen Doppeltüren der Klimakammer wieder, „doch wir testen natürlich nicht nur hier im Labor, sondern auch in den Autos. Immer wieder kommen die Batteriepakete in Prototypen; werden auf der Straße und im Gelände hart rangenommen.“

Derzeit werde in der Kammer ein doppelstöckiges Akkupaket aus dem Hummer EV gemartert – 910 Kilogramm schwer und 208 kWh stark, so Boor. Für die Offroader gibt es eine gigantische Rüttelplatte, die fünf Tonnen Gewicht mit bis zu 2.000 Hertz bewegen kann – so soll es auch beim Vorzeige-Offroader GMC Hummer keine bösen Überraschungen geben. Eric Boor: „Es gibt ein klares Ziel: der Kunde will in acht bis zehn Minuten ein vollgeladenes Auto - wie bei einem Verbrenner. Daran arbeiten wir mit Hochdruck.“