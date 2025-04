Herr Reimold, starten wir mit einem Blick zurück: Das Jahr 2024 war bei Porsche von mehreren Produktionsanläufen geprägt. Wie genau sah Ihr Jahr 2024 aus?

Unsere Produktoffensive haben wir bereits in 2023 mit dem neuen Cayenne gestartet. Es folgten in 2024 der neue Panamera, Taycan, 911 und schließlich der elektrische Macan. Ich habe in meinem Berufsleben schon viele Produktanläufe an unterschiedlichen Standorten in Europa begleitet. Zur Routine wird das nie. Es kommen immer wieder neue Herausforderungen auf einen zu – insbesondere bei einem völlig neuen Modell wie dem elektrischen Macan. Ihn mussten wir beispielsweise in eine bestehende Linie in Leipzig integrieren. Dort laufen nun im Rahmen einer sogenannten Flex-Fertigung drei verschiedene Antriebsarten auf einem Band: Verbrenner, Plug-in-Hybride und vollelektrische Fahrzeuge. Das war schon anspruchsvoll. Umso wichtiger ist es, alle Beteiligten frühzeitig und umfassend zu qualifizieren – die eigene Mannschaft, aber auch unsere Zulieferer. Gerade auch angesichts der zunehmenden Software-Umfänge.

Sie sagen, die Fahrzeugsoftware wird zu einem Produktionsfaktor. Was meinen Sie damit?

Die Entwicklung findet natürlich an anderer Stelle statt. Zudem sind die Steuergeräte oft bei den Lieferanten „vorgeflasht“. Die eigentliche Inbetriebnahme geschieht jedoch im Werk. Die Software muss so programmiert sein, dass sie in der Taktzeit installiert werden kann. Dafür mussten wir die entsprechenden Kompetenzen aufbauen. Gerade mit Blick auf die sehr komplexe Elektronik-Architektur des elektrischen Macan.

Lassen Sie uns auf einen Anlauf im Speziellen schauen – den des elektrischen Macan in Leipzig. Wie haben Sie die Produktion auf die PPE-Architektur vorbereitet?

Zunächst mussten wir die logistischen Abläufe neu konzipieren. Das war noch vergleichsweise einfach, denn es entspricht prinzipiell den Abläufen bei einem Verbrenner: Dort kommen Motor und Tank, beim E-Fahrzeug Batterie und Elektromotor. Wesentlich komplexer war die Planung der Hochzeit – also der Moment, in dem Antrieb und Karosserie verbunden werden. Beim Verbrenner kommen Tank, Fahrwerk und Motor zusammen. Beim E-Fahrzeug ist die Batterie das zentrale Bauteil. Die Elektromotoren sitzen in der Mitte der Achsen, die Hochvoltverkabelung muss berücksichtigt werden. Die Station wird dadurch komplexer und auch länger. Für die Integration des elektrischen Macan haben wir die Hochzeit neu geplant und von 24 auf 60 Meter verlängert. Aus vier wurden neun Stationen.