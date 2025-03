Axial-Fluss-Motor soll 2026 in Berlin in Serie gehen

Neben der Entwicklung neuer Produktionsprozesse ist der Standort Marienfelde seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil des globalen Mercedes-Benz Powertrain-Produktionsverbunds. Hier werden verschiedene Komponenten des Antriebsstrangs hergestellt. Während sich die globale Automobilindustrie schrittweise von Verbrenner-Technologien hin zu einer rein elektrischen Zukunft wandelt, etabliert Mercedes seinen Berliner Standort zusätzlich als Kompetenzzentrum für die Herstellung von High-Performance-Elektromotoren.

Neben den Insights zu neuen KI-Chatbots gab der OEM daher auch erste Einblicke in die Produktion des neuen Axial-Fluss-Motors, der ab 2026 in Berlin in Serienfertigung gehen und insbesondere in High-Performance-Fahrzeugen wie AMG-Modellen eingesetzt werden soll. Im Vergleich zu konventionellen Elektromotoren konnte die Baulänge des Axial-Fluss-Motors um 70 Prozent reduziert werden, während die Leistungsdichte um den Faktor drei gesteigert wurde, erläutert Produktionstechniker Oliver Doerfel. Zudem erzeuge das Aggregat ein doppelt so hohes Drehmoment wie herkömmliche Motoren. Diese technischen Fortschritte erfordern eine völlig neue Herangehensweise in der Produktion.

Für die Herstellung entwickelte Mercedes rund einhundert Produktionsprozesse, darunter innovative Verfahren für das Biegen, Schweißen, Fügen und die Oberflächenbearbeitung. 35 davon stellen laut Automobilhersteller eine Weltneuheit dar und mit dem Entwicklungsprozess gingen über 30 Patentanmeldungen einher. Ein zentrales Beispiel ist die Fixierung der Magnete auf dem Rotor: Da sich dieser mit hoher Geschwindigkeit dreht, müssen die Magnete extrem stark verklebt werden, um den entstehenden Fliehkräften standzuhalten. Hierfür hat Mercedes einen neuen Fügeprozess entwickelt.

Ein weiteres Beispiel ist die Bearbeitung der Kupferdrähte, die für jeden Elektromotor essenziell sind. In Marienfelde wurde ein Verfahren entwickelt, das es ermöglicht, Kupferspulen ohne Falten oder Beschädigung der Isolation zu biegen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Die neuartigen Kupferspulenpakete werden zudem mit einer KI-unterstützten Laserbearbeitung präzise in Form gebracht und unter Strom gesetzt. Auch die Oberflächenreinigung für nachfolgende Produktionsschritte erfolgt mittels einer Laserreinigungsmaschine von Trumpf, die durch KI-gesteuerte Vermessungstechnologien optimiert wurde. „Die Industrialisierung der Axial-Fluss-Motoren ist eine Herausforderung, die wir gern angenommen haben an, da kein Lieferant unsere speziellen Bedingungen erfüllen konnte“, erklärt Doerfel.

Die Produktion der neuen Elektromotoren wird auf mehrere Hallen verteilt, da die hochspezialisierten Prozesse eine große Fertigungsfläche erfordern. Gleichzeitig ist der Automatisierungsgrad noch nicht final definiert. Besonders wertvoll für die Entwicklung der neuen Prozesse sei das Knowhow der erfahrenen Produktionsmitarbeiter aus der konventionellen Motorenfertigung gewesen, die aktiv in die Entwicklung eingebunden wurden, heißt es vom OEM.

Für die Qualifizierung der Mitarbeitenden im Umgang mit E-Komponenten setzt Mercedes auf eine Kombination aus digitalen Zwillingen und Simulationstechnologien. Langfristig sei die Vision des Autobauer, die Axial-Fluss-Technologie nicht nur für High-Performance-Modelle, sondern auch für Volumenfahrzeuge zu skalieren. Zunächst wird sie jedoch in die neue AMG.EA-Plattform integriert.