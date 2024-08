Wie erfolgreich war der Probelauf von Figure 02 bei BMW?

In seinem Testbetrieb hatte der neueste humanoide Roboter von Figure im Karosseriebau erfolgreich Blechteile in spezielle Vorrichtungen eingelegt, die daraufhin als Teil der Karosserie zusammengefügt werden. Für diesen Produktionsschritt sind besonders die taktilen Fähigkeiten des Roboters erforderlich. Gemeinsam mit Figure testet und bewertet BMW aktuell, wie humanoide Roboter sicher in der Automobilproduktion eingesetzt werden können. „Die Entwicklungen im Bereich Robotics sind vielversprechend. Mit einem frühzeitigen Testbetrieb eruieren wir jetzt die Einsatzmöglichkeiten humanoider Roboter in der Produktion. Wir wollen diese Technologie von der Entwicklung bis zur Industrialisierung begleiten“, erklärt BMWs Produktionsvorstand Milan Nedeljković



Im Testeinsatz, der im Rahmen von BMWs iFactory-Programm erfolgt, habe man wichtige Erkenntnisse dazu gesammelt, welche Anforderungen erfüllt sein müssen, damit sogenannte Multipurpose-Roboter in einem bestehenden Produktionssystem integriert werden können. Dazu gehört beispielsweise, wie humanoide Roboter im realen Einsatz mit dem System kommunizieren. Nach dem erstmaligen Einsatz in der Automobilproduktion sollen die Test-Erkenntnisse für zukünftige Produktionseinsätze genutzt und die Roboter weiterentwickelt werden.