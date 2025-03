BMW-CEO Oliver Zipse will sich trotz der negativen Ergebnisse nicht beirren lassen: „Veränderungen in unserem Umfeld adaptieren wir kontinuierlich, ohne in Aktionismus zu verfallen. Wir setzen unseren langfristigen Erfolg nicht für kurzfristige Anpassungen aufs Spiel, sondern steuern an unserem strategischen Kurs entlang weiter in die Zukunft“, betonte Zipse Ende September. Einmal mehr richten sich nun alle Augen auf den Anlauf in Ungarn. Man investiere so viel wie noch nie in neue Produkte, Technologien und die Werke, damit man ab 2025 mit der Neuen Klasse die Erfolgsgeschichte von BMW fortschreibe, so Zipse weiter.