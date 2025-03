In Ungarn wird zum Zielsprint angesetzt und der Herzschlag des Werkes zum Leben erweckt: Mit diesen Worten kündigt BMW kürzlich die Inbetriebnahme der Montagelinie für die Neue Klasse im Werk Debrecen an. In der Montage werden die einzelnen Komponenten und Systeme in die lackierte Karosserie verbaut – am Ende rollt ein fahrbereites Auto vom Band. Die Fahrzeugarchitektur der Neuen Klasse eröffne dabei in der Montage ganz neue Möglichkeiten: Mehr Effizienz dank Modularisierung, weniger unterschiedlicher Verbindungselemente und einer vereinfachten Installation des Kabelbaums. Auch eine innovative Cockpitmontage sorge für mehr Geschwindigkeit, sagen die Münchener.



Der Kabelbaum ist im Vergleich zu bisherigen Modellen in mehrere Teile gegliedert und sei damit leichter und ergonomischer verbaubar. Die zonale Kabelbaumarchitektur kommt mit 600 Metern weniger Kabeln aus und ermögliche ein Gewichtsersparnis von 30 Prozent gegenüber der Vorgängergeneration. Andererseits setzt man auf die Modularisierung von Bauteilen. Aus vielen kleinen Einzelteilen wird also eine Baugruppe.

Auch die Varianz an Verbindungselementen ist bei der Neuen Klasse drastisch reduziert. Dadurch reduziert sich die Anzahl der unterschiedlichen Stecker, Schrauben und Klemmen. Mit der Neuen Klasse lassen sich zudem diverse Qualitätschecks bereits digital am Band durchführen. Diese Vorgehensweise soll nach dem Ersteinsatz in Debrecen auch an weiteren Standorten umgesetzt werden. Für zusätzliche Geschwindigkeit am ungarischen Standort sorgt die innovative Cockpitmontage. Sie ist eine der kompaktesten in BMWs Produktionsnetzwerk, ermögliche aber trotzdem volle Flexibilität und Vielfalt.