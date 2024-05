Standing in China für deutsche Zulieferer unverzichtbar

„Der positive Effekt für die Beschäftigung in Deutschland dürfte dagegen minimal sein, da die zusätzliche Wertschöpfung Zuliefererindustrie stark lokalisiert ist. Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen und die zunehmenden Handelsbarrieren verstärken diesen Trend, sodass wir in Zukunft wahrscheinlich noch stärker ein Local for Local-Geschäft sehen werden. Das bedeutet, dass solche Partnerschaften in Deutschland kaum zusätzliche Beschäftigung und Wertschöpfung in der Produktion erzeugen.“

Dennoch expandiere die chinesische Automobilindustrie ihrerseits verstärkt ins Ausland, beispielsweise mit ersten internationalen Fertigungsstandorten in Spanien, Ungarn oder Mexiko. Auch auf diesen Märkten würden die Chinesen verlässliche Partnerschaften suchen, für die sich deutsche Zulieferer anbieten. Darüber hinaus sehe Brandt die Kooperation zwischen chinesischen Akteuren und europäischen Automobilzulieferern als große Chance am Erfolg des riesigen und weiter wachsenden asiatischen Automobilmarktes teilzuhaben, der in den letzten 15 Jahren immer weiter an Bedeutung gewonnen hat.

„Automobilzulieferer mit globalen Ambitionen haben gar nicht die Wahl, auf den chinesischen Markt zu verzichten. Das kann entweder im Huckepack der westlichen Marken gelingen oder indem sich die Unternehmen direkt an die chinesischen Hersteller als Kunden wenden", erklärt der Automobil-Fachmann.