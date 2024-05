In welcher Region derzeit die Musik in der Autoindustrie spielt, ist klar: Die chinesischen OEMs sind es, die das globale Autoorchester zu dirigieren scheinen. Wie sehen Sie die Hersteller aus Fernost tatsächlich aufgestellt?

Chinesische Automobilhersteller haben sich zunächst auf günstige Verbrennermodelle konzentriert und sind in Märkten wie Südamerika und Afrika erfolgreich gewesen, bevor sie ihre Strategie auf Elektrifizierung und den europäischen Markt ausgeweitet haben. Trotz anfänglicher Erfolge sind viele dieser Unternehmen durch eine Phase gegangen, in der sie fast an den Rand des Scheiterns geraten sind. Der Markt in China ist sehr wettbewerbsintensiv. Die Herausforderung besteht darin, nicht nur Fahrzeuge in kleinen Stückzahlen zu verkaufen, sondern auch Skaleneffekte zu erzielen, um ein umfassendes Servicenetzwerk und hohe Verkaufszahlen zu realisieren. Einige Angebote, wie Heimlieferungen oder Pick-up-Services für Reparaturen, sind zwar attraktiv, stellen aber keine langfristig nachhaltigen Geschäftsmodelle dar. Darüber hinaus spielen staatliche Subventionen eine große Rolle in der chinesischen Automobilindustrie. Viele Hersteller werden von lokalen Regierungen unterstützt, um Arbeitsplätze zu schaffen. Diese Subventionen können zu Marktverzerrungen führen und die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Fahrzeuge auf internationalen Märkten beeinflussen. Wenn Elektroautos in China zu deutlich niedrigeren Preisen als in Europa angeboten werden, kommen natürlich Fragen bezüglich der tatsächlichen Herstellungskosten und der Preisstrategie auf. Viele chinesische Hersteller versuchen, durch eine Hochpreisstrategie ein starkes Händlernetzwerk zu etablieren, was ihnen den Zugang zu neuen Märkten erleichtert. Langfristig könnten sie die Preise schnell senken, um massive Marktanteile zu erobern. Und man muss auch festhalten: Die Marktkonsolidierung in China, die seit Jahren erwartet wird, hat noch nicht stattgefunden.

Ein großer Vorteil der Chinesen ist ihre enorme Entwicklungsgeschwindigkeit. Auch die europäische Autoindustrie will „China Speed“ aufnehmen. Wie kann das gelingen?

Die „New Kids on the Block“ in der Autoindustrie nutzen natürlich ihre Gnade der späten Geburt aus. Sie überspringen traditionelle, langwierige Designprozesse, indem sie viel stärker auf digitale Technologien und Simulationsverfahren setzen. Dies ermöglicht es ihnen, Fahrzeuge in nur neun bis zwölf Monaten vom Entwurf bis zum Showroom zu bringen. Traditionelle Hersteller benötigen dafür oft drei Jahre oder länger. Gerade für Zulieferer stellt dies eine Herausforderung dar, da sie ihre Entwicklungsprozesse anpassen müssen, um sowohl den schnelleren Rhythmus der neuen Hersteller als auch die langsameren, etablierten Prozesse der alten Auto-Player bedienen zu können. Traditionelle Hersteller stehen wiederum vor der Frage, wie viel Risiko sie eingehen wollen. In diesem Zusammenhang bilden traditionelle OEMs Partnerschaften, um von den Agilitäts- und Effizienzvorteilen der neuen Player zu profitieren und ihre eigenen Prozesse zu beschleunigen. Beispiele hierfür sind Volkswagen und Stellantis, die lokale Partner in China gefunden haben.