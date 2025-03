Sind eigene Batteriezellwerke noch der richtige Weg für VW?

Volkswagen kündigte ebenfalls an, den Hochlauf der Batteriezellfertigung an die Marktbedingungen anzupassen. Damit steht der Konzern nicht allein da. Für Pacheco ist der Grund klar. „Mehrere etablierte Automobilhersteller haben ihre Investitionen in batterieelektrische Fahrzeuge aufgrund der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit ihrer BEV-Modelle reduziert." Diese Investitionskürzungen erschwerten es jedoch zusätzlich, entscheidende Meilensteine in der BEV-Entwicklung zu erreichen – insbesondere in der Eigenproduktion von Batteriezellen. Diese sei besonders kostenintensiv, wenn man über erstklassige Technologie verfüge. „Daher stellt sich die Frage, ob es angesichts der Wettbewerbsherausforderungen sinnvoll ist, die Zellproduktion beizubehalten, wenn nicht gleichzeitig weitere Investitionen in diesem Bereich erfolgen."