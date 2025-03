ID.3 und Cupra Born als erste E-Autos aus Wolfsburg

Trotzdem: Besonders die Entscheidung, den Golf nach Puebla zu verlagern, erschütterte viele Mitarbeiter. Neu-Werkleiter Schwartz beschwichtigt: „Ich kann verstehen, dass die Ankündigung, das Golf-Volumen ab dem zweiten Halbjahr 2026 nach Mexiko zu verlagern, viele Kolleginnen und Kollegen verwundert und manch einen auch enttäuscht hat.“ Er werte das positiv: Es zeige nämlich, wie groß die Identifikation mit diesem Modell am Standort sei. „Umso wichtiger ist es mir, noch einmal zu betonen, dass die Geschichte des Golf hier in Wolfsburg keineswegs vorbei ist. Ganz im Gegenteil: Wir fügen mit dem elektrischen Nachfolger des heutigen Golf ein neues Kapitel hinzu. Wenn man so will, schneiden wir alte Zöpfe ab – um Platz für etwas Neues zu gewinnen.“

Bevor es jedoch dazu kommt, soll das Stammwerk nun doch wieder den ID.3 bauen. Auch Cupras Born geht von Zwickau nach Wolfsburg. Die ständigen Planänderungen hinsichtlich der Werkbelegung lassen sich am Beispiel des ID.3 gut aufzeigen. Ursprünglich sollte der erste Stromer aus dem Hause VW nach Wolfsburg wandern. Doch die viel zu geringe Nachfrage nach Elektroautos zwang die Manager dazu, ihre Pläne zu ändern. Zwar sei der Standort bereit, schnell umzustellen und auch Elektroautos zu bauen. Da die Kapazitäten in Zwickau und Emden aber ohnehin nicht ausgereizt seien, bestehe kein Bedarf an einem zusätzlichen Produktionsstandort für den ID.3 – so die Infos aus 2024. Inzwischen alles wieder kalter Kaffee. Wann der „Dreier“ nun wirklich nach Wolfsburg umziehen wird, ist noch offen. Dass es dazu kommt, dürfte dieses Mal jedoch sicher sein. „Mit der Integration des ID.3 und des Cupra Born in die Montagelinie 1 steigen wir endlich und endgültig in die Elektromobilität ein“, betont Werkleiter Schwartz. „Ich kann nur dafür werben, das als Chance zu begreifen. Mein Anspruch ist es, dass Wolfsburg auch weiterhin Vorbild für andere Standorte ist und eine führende Rolle in der Transformation und Weiterentwicklung unseres Unternehmens spielt.“