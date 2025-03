Wird er zum Heilsbringer für VW? Margentechnisch sicherlich nicht. Doch darum geht es den Wolfsburgern mit ihrem Konzeptfahrzeug ID.EVERY1 auch nicht in erster Linie. Die Marke will ihrem Namen wieder alle Ehre machen und Autos anbieten, die sich mehr Leute leisten können. 2027 will Volkswagen die Serienversion vorstellen – mit einem Grundpreis von rund 20.000 Euro. Wenige Tage nach der Weltprenmierte steht nun auch fest, in welchem Werk das Auto gebaut werden soll. Das portugiesische Werk in Palmela, nahe Lissabon, hat den Zuschlag erhalten. Das Werk in Portugal sei eines der kosteneffizientesten in der Gruppe, begründete Markenchef Thomas Schäfer die Entscheidung. Bisher wird dort der T-Roc gebaut.

Bereits 2026 soll der ID. 2all in der 25.000-Euro-Klasse starten. Beide Modelle sind Teil der sogenannten Electric Urban Car Family mit Frontantrieb, die markenübergreifend unter dem organisatorischen Dach der Core-Gruppe angesiedelt sind. „Bei zukünftigen Modellen sprechen wir von Customer Defined Vehicles. Der ID. EVERY1 zeigt, dass wir unsere Kunden, ihre Wünsche, ihre Interessen und ihre Vorlieben, konsequenter als je zuvor in den Mittelpunkt der Fahrzeugentwicklung rücken“, sagt Kai Grünitz, Volkswagen-Markenvorstand für Technische Entwicklung. Als erstes Modell im gesamten Konzern soll die Serienversion des ID.1 eine grundlegend neue, besonders leistungsfähige Software-Architektur nutzen. So könne der künftige Basis-Volkswagen über den gesamten Lebenszyklus neue Funktionen erhalten. Auch nach dem Neuwagenkauf lasse sich der kleine VW individuell an Kundenbedürfnisse anpassen, verspricht der OEM.