Im Rahmen der Automechanika in Frankfurt äußerten Vertreter des chinesischen Autobauers Geely gegenüber Reuters, man suche derzeit nach Standorten für ein Automobilwerk in Europa, wolle sich aber gleichzeitig noch nicht auf den Aufbau eines lokalen Produktionsnetzwerks verpflichten.



„Es ist noch nicht hundertprozent sicher“, antwortete Li Chuanhai, Vice President der Geely Auto Group, gegenüber Reuters auf die Frage, ob der OEM ein Werk in der Region bauen wolle. Es gebe aktuell Gespräche zwischen den Chinesen und der neuen polnischen Regierung, ein gemeinsames Elektroauto-Werk in Polen zu errichten. Doch auch hierzu blieb Li gegenüber dem Medium wage: „Wir haben viele Möglichkeiten“.

Geelys Produktionsstrategie für Europa

Darunter könnten auch Fertigungsstandorte der europäischen Partner von Geely sein. So zitiert die Automobilwoche Victor Yang, Vice President der Geeling-Holding, dass für die Produktion in Europa Werke von Volvo und Renault in Frage kommen. Auch ein Standort von Mercedes sei in der Verlosung, jedoch nicht in Europa, so Yang gegenüber dem Branchenmagazin.