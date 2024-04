Nissan und Renault ziehen gleich

In Europa arbeiten die Partner intensiv an der nächsten Generation des Mitsubishi ASX und Colt und dem FlexEVan, dem ersten geplanten softwaredefinierten Fahrzeug der Renault-Gruppe, das ab 2026 auf den Markt kommen soll. Hierfür schloss sich Renault kürzlich mit Volvo und dem französischen Schifffahrts- und Logistikunternehmen CMA CGM zusammen. Unter dem Namen Flexis SAS wolle man mithilfe eines agilen Startup-Ansatzes die Herausforderungen der Energiewende in der LCV sowie Last-Mile-Logistik meistern, so der OEM. Renault hält an der gemeinsamen Unternehmung einen Anteil von 45 Prozent und plane in den nächsten drei Jahren ein Investment von ungefähr 300 Millionen Euro für das Projekt.

Zu Beginn des Jahres verkündeten Renault, Nissan und Mitsubishi ein neues Kapitel ihrer Partnerschaft, die in diesem Jahr bereits ihr 25. Jubiläum feiert. Deutlich entscheidender war jedoch das Auflösen von alten Konflikten und Ungleichgewichten zwischen Renault und Nissan. Nach einem ersten Vereinbarungsvorschlag im Februar einigten sich die Partner im Juli offiziell auf eine ausgewogene Überkreuzbeteiligung. Der Renault-Konzern übergab in diesem Rahmen 28,4 Prozent seiner bisherigen Nissan-Anteile an einen französischen Treuhänder. Damit liegt die Beteiligung beider Parteien aneinander nun bei ausgeglichenen 15 Prozent.