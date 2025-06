Sie heißen Lyriq, Vistiq und Optiq – so extravagante Bezeichnungen kannte man sonst fast nur von Citroen. Wer die Nomenklaturen liest, weiß, dass Cadillac alles anders machen wir – wieder einmal. Der nächste Versuch auf dem bisher so wenig volumen-, aber so imageträchtigen Markt zu gefallen. An sich hatten sich die Amerikaner aus Europa verabschiedet. Trotz ansprechender SUV-Produkte wie Escalade, XT4, 5, und 6, der Oberklasse-Limousine CT5 oder den potenten V-Spotmodellen – die Stückzahlen, die die Europa-Zentrale in Zürich nach Michigan spiegelte, waren homöopathisch.

Jetzt sollen es Elektromodelle richten, um den Wiedereintritt ins Europa-Universum zu ermöglichen. Ob dies gelingt, darf ob einmal mehr ordentlicher Produkte bezweifelt werden, denn mit Design, Nomenklatur und einer bisher fehlenden Markt- sowie Händlerpräsenz ist es bei den alles andere markenoffenen Kunden in Deutschland, der Schweiz, Frankreich oder England schwerer denn je.

Breitschultrig und luxuriös: Vistiq und Escalade IQ

Keine Frage, General Motors hat mit Cadillac viel vor. Versuchten die Amerikaner vor Jahren mit Technik und Design von Opel und Saab europäisch zu werden, so sieht das aktuell ganz anders aus. Nach dem Lyriq, der als SUV-Coupé eher eine Nischenklientel anspricht, soll der neue Cadillac Vistiq für Sichtbarkeit sorgen. Als dreireihiger Fullsize-Geländewagen mit sieben Sitzplätzen markiert er schon in Sachen Abmessungen ein echtes Volumenmodell. Doch mit über 5,20 Metern Länge, fast zwei Metern Breite und einem Eigengewicht jenseits der 2,8 Tonnen stellt sich die Frage: Passt so viel Auto überhaupt noch zu unseren Innenstädten, oder bleibt das Prestigeprojekt der Amerikaner nur eine schöne Vision für Europa?