Wie genau wählen Sie aus, in welche neuen Technologien investiert wird?

Unsere strategische Ausrichtung wird in unserem Entwicklungszentrum in Schweden festgelegt, also welche Technologien wir verfolgen und wie wir sie in unsere Prozesse überführen. So haben wir zum Beispiel die Einführung der AGVs (fahrerlose Transportsysteme, Anm. d. Red.) und den Einstieg in Robotik-Anwendungen von dort aus gesteuert. Wir analysieren sehr genau, was der Markt aktuell bietet und was eben noch nicht verfügbar ist. Parallel dazu arbeiten wir in Co-Partnerschaften mit Universitäten sowie mit unserem Entwicklungszentrum an eigenen Lösungen. Unsere Innovationspipeline speist sich also einerseits aus der strategischen Planung des Entwicklungszentrums, andererseits bringen auch unsere Mitarbeiter eigene Ideen ein. Wenn wir zum Beispiel ein visuelles Inspektionssystem aufbauen, dann ist das oft eine Eigenentwicklung. Das ist ein Zusammenspiel aus dem, was unsere Teams vor Ort an Verbesserungspotenzial erkennen, und dem, was der Markt hergibt. Ziel ist immer, daraus die bestmögliche Lösung zu formen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Gent ist als Elektro-Pionier ein bedeutsamer Standort im Produktionsnetzwerk von Volvo. Was sind die nächsten Schritte?

Aus meiner Sicht befinden wir uns derzeit in einer Übergangsphase. Aktuell laufen bei uns sowohl Plug-in-Hybride als auch vollelektrische Fahrzeuge über das Band. Als Unternehmen haben wir uns bewusst entschieden, diese Übergangsphase flexibel zu gestalten. Das heißt wir beobachten genau, wie sich der Markt aktuell entwickelt und orientieren uns daran. In manchen Märkten schreitet die Elektrifizierung sehr schnell voran, in anderen Ländern verläuft der Übergang langsamer. Wir stellen daher sicher, dass wir beide Fahrzeugtypen bereithalten, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Gleichzeitig ist unser langfristiges Ziel klar definiert: Wir wollen vollständig elektrisch werden. In der Unternehmensstrategie ist formuliert, dass wir bis 2030 einen Anteil von 90 bis 100 Prozent vollelektrischer Fahrzeuge erreichen wollen. Und ich bin überzeugt: Unser Werk wird auch künftig eines mit dem höchsten Anteil an vollelektrischen Fahrzeugen bleiben, weil wir früh damit begonnen haben und kontinuierlich neue Elektromodelle in unsere Linien integrieren.