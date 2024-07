Die weltweite Nachfrage nach elektrisch angetriebenen Autos ist auch im zweiten Quartal 2024 weiter stark gestiegen, wie eine Auswertung der Neuzulassungen in den 21 größten Automärkten zeigt, auf die rund 82 Prozent alle globalen Neuwagenverkäufe entfallen. Wie PwC Autofacts und Strategy& in der jüngsten Ausgabe ihres Electric Vehicle Sales Review berichten, hat der Absatz von BEVs um 9 Prozent zugelegt. Aufgrund einer aktuell sehr hohen Nachfrage nach PHEVs in China ist der Absatz von Autos diese Antriebsgattung um sogar 61 gestiegen. Der globale Marktanteil von BEVs klettert auf 15 Prozent, der von PHEVs auf 9 Prozent.

Deutsche Autokäufer und Autohersteller partizipieren allerdings nicht an diesem Elektro-Boom. Der aktuelle Erfolg der PHEVs ist ein rein chinesisches Phänomen. Im Reich der Mitte wurden allein im zweiten Quartal 2024 mehr als 1 Million Teilzeitstromer verkauft und damit drei Mal so viel wie in allen anderen Märkten zusammen. Ohne China hätten die PHEVs einen Zuwachs von nur 3 Prozent verbucht.