Die Situation in der Automobilindustrie ist herausfordernd: Die Hersteller müssen den CO2-Fußabdruck ihrer Autos deutlich senken, um keine Strafgelder der EU zu riskieren, die zeitgleich über ein komplettes Verbot für Verbrennermotoren diskutiert. Doch rein batteriebetriebene Fahrzeuge scheinen noch kein akzeptabler Ersatz für die Konsumenten zu sein. Die Absatzzahlen gehen zurück und der Durchbruch der Elektromobilität steht nach wie vor aus. Und das, obwohl sich die Reichweiten der EV-Batterien stetig weiterentwickeln und auch ihre Produktion ressourcensparender wird.

Der Ladeinfrastruktur-Index von Here Technologies und SBD Automotive möchte nun zusätzlich mit dem Mythos aufräumen, die Ladeinfrastruktur blockiere den Siegeszug der E-Mobilität. Für die Studie wurden die Gegebenheiten in der EU plus Norwegen, Großbritannien und der Schweiz analysiert. Nach der Erstausgabe von 2023 sieht man in diesem Jahr erste Entwicklungen. Die gute Nachricht vorweg: Die Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum ist im Vergleich zum Vorjahr bereits um 115 Prozent gewachsen.