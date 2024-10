Nach zwei Jahren Bauzeit steht das neue Gebäude A22 mit einer Grundfläche von rund 12.000 Quadratmetern am Standort Neckarsulm. Die vollautomatisierte Anlage der Lackiererei grundiert alle Modelle, die im Werk sowie den benachbarten Böllinger Höfen produziert werden. Dazu zählen unter anderem der neue Audi A5, der kommende Audi A7, die Modelle von Audi Sport sowie aktuelle und kommende vollelektrische Modelle. Bei der Entwicklung der Anlage habe man besonderen Werk auf die speziellen Anforderungen für Elektrofahrzeuge gelegt, heißt es beim Autobauer.

„Mit der Investition in die neue Anlage stellt Audi die Weichen, um den Kurs in Richtung E-Mobilität fortzusetzen und um den Standort Neckarsulm auf eine nachhaltige Zukunft auszurichten“, erklärt Werkleiter Fred Schulze. „Das Bauprojekt ist ein wichtiger Meilenstein innerhalb der Werkentwicklung und Teil einer zukunftsfähigen Infrastruktur für die Produktion.“

Neue Anlagen für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit

Vom neuen Grundlack verspricht sich Audi Gewinne bei Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit. Bei der kathodischen Tauchlackierung etwa wird die Karosserie jetzt in einem für Neckarsulm neuen Rotationsverfahren kopfüber in das Becken getaucht und gedreht. Dies sei sowohl platzsparender als auch gründlicher, da sich Luftblasenbildung und Schmutzablagerungen vermeiden ließen, so der Autobauer. Anstatt der bisherigen Außentrocknung wird zudem eine Quertrocknung durchgeführt, bei der Luft in den Innenraum geblasen und die Karosserie von innen heraus aufgeheizt wird. Neben der besseren Energieeffizienz verspreche dieses Verfahren zudem bessere Ergebnisse für die längeren Aushärtezeiten von Elektro- und Hybridfahrzeugen.