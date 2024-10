Manuelle statt digitale Prozessoptimierung bei BMW in Indien

Im Rahmen der sogenannten Process Confirmation gehen Mitarbeiter daher alle Arbeitsschritte einzeln ab, um Verbesserungspotenziale aufzudecken. Bei Abweichungen von der ursprünglichen Arbeitsanleitung prüft das Team anschließend, ob die Herangehensweise des Beschäftigten möglicherweise geeigneter ist und in Optimierungsprozesse eingebunden werden sollte. „Wichtig ist, dass man immer an der Produktivität arbeitet und die Menschen im Kopf fit hält“ begründet Dose, der großen Wert auf eine gemeinsame Lösungsfindung legt – die manuelle Prozessprüfung. Sein Fokus läge dabei nicht auf eventuell verfehlten Kennzahlen von gestern, sondern auf einer optimalen Aufstellung für morgen, nächste Woche oder nächstes Jahr. Jeden Tag ein bisschen besser zu werden, sei das übergeordnete Ziel seines Teams.

Auch bei der Planung und Umsetzung dieser stückweisen Verbesserung setzt BMW in Chennai nicht auf Technologien wie etwa den digitalen Zwilling. Neue Arbeitsplätze und Prozesse werden per Kartonmodellage im Maßstab 1:1 aufgebaut und überprüft, um größtmögliche Nähe zur Praxis zu behalten. Dennoch soll das Thema IT im Werk Chennai in Zukunft tatkräftige Unterstützung aus BMWs neuem Joint Venture mit Tata Technologies erhalten. Die indischen Tech-Talente des Gemeinschaftsunternehmens sollen eng mit den Beschäftigten der Produktion in Chennai zusammenarbeiten. „Für uns bedeutet das, den neuen Kollegen im IT-Bereich die Freude an unseren Produkten vermitteln zu dürfen. Es macht definitiv etwas mit einem Menschen, wenn man unsere Produkte sieht, mit ihnen in Berührung kommt und an ihnen arbeitet“, erklärt Dose im exklusiven Interview mit der Automobil Produktion. „Wenn wir diese Begeisterung in den IT-Bereich transportieren können, schaffen wir eine starke Verbindung zu unseren Fahrzeugen.“