In der früheren Borgward-Halle, die vollständig entkernt und neugestaltet wurde, laufen heute AMG-Modelle wie der SL und GT sowie der neue Maybach SL vom Band – allerdings in einem ganz eigenen Takt. Statt Tempo steht Handarbeit im Vordergrund. Auch die Belieferung unterscheidet sich: keine Ladungsträger mehr am Band, sondern Warenkörbe, die sequenziert angeliefert werden. „Die Verantwortung liegt beim Mitarbeiter – wie zu Hause beim Regal aufbauen. Wenn am Ende ein Brett übrig ist, war’s das falsche Teil“, sagt Martens schmunzelnd. Digitale Prüfmechanismen sorgen dafür, dass das richtige Teil im richtigen Warenkorb landet.



Der Rundgang durch die Halle zeigt: Vieles ist hier noch echte Handarbeit. Türen werden frühzeitig demontiert, separat vormontiert und erst ganz am Ende wieder ans Fahrzeug gebracht. Die Hochzeit – also das Zusammenfügen von Antriebseinheit und Karosserie – wird von Hand vorbereitet, lediglich zwei Roboter unterstützen an neuralgischen Stellen: einer beim Scheibenkleben, ein anderer beim Einsetzen der 80 Kilogramm schweren Hybridbatterie. „Mehr Mechanisierung ist nicht effizient“, so Martens. Stattdessen wird mit Handlingsgeräten gearbeitet – schwer heben muss hier niemand mehr. Auch die Stimmung in der Halle ist entschleunigter als in anderen Werksteilen.