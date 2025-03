Herr Frieß, in rund einem Jahr, Anfang 2026, läuft das nächste neue Modell in Bremen an. Was kommt da an Arbeit auf Sie als Werkleiter konkret zu?



Hinter einem Modellanlauf steckt immer ein gewisser Aufwand, damit alles reibungslos läuft, doch als Team lässt sich das gut managen. In Bremen haben wir eine hohe Kompetenz im Anlauf. In den letzten vier Jahren liefen bei uns zehn Fahrzeuge an – unsere Modellpalette hat sich seit 2020 erneuert. Dadurch sind wir erfahren und wissen, wie es geht. Zudem haben wir eine Rolle als Kompetenzzentrum für das Core Segment. Im Vorfeld bereiten wir die Fahrzeuge zusammen mit unseren Partnern aus Entwicklung, Planung und der Anlauffabrik „Factory One“ so vor, dass sie produzierbar sind.

Wie genau gestaltet sich die Umrüstung des Werks?

Unser Werk muss vorbereitet werden – es finden Umbauten statt und neue Anlagen werden integriert. Wir haben unter anderem die Produktionsruhe über den Jahreswechsel dafür genutzt. Auch die Qualifizierung des Teams ist wichtig: Die Werkerinnen und Werker besuchen dazu unser Schulungszentrum, in dem sie das Neue am Fahrzeug kennenlernen. Der vollelektrische GLC wird in unser Werk kommen. Da wir hier bereits den EQE bauen, ist es für uns nicht so ein großer Schritt wie damals, als der EQC als erstes vollelektrisches Modell von Mercedes-Benz bei uns vom Band lief.

Was war damals anders?

Als der EQC kam, war beispielsweise das Thema „Hochvolt“ ganz zentral. Es gab eine Hochvolt- Grundlagenschulung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie Schulungen zur Behandlung von Fahrzeugen und Kabeln. Zudem gibt es strikte Regeln, wann das Fahrzeug scharf geschaltet wird und wie dann weiter verfahren wird. Das waren neue Prozesse, die in den Arbeitsalltag integriert wurden.