So beginnt die Produktion des Ford Fiesta

Einsatzmöglichkeiten für neue Technologien bietet der Standort zur Genüge. Auf seinen 1,25 Millionen Quadratmetern findet der vollständige Prozess des Automobilbaus statt – von der Anlieferung der Coils, über den Rohbau und die Lackiererei, bis zum letzten Check in der Endmontage. Die Fertigung des Ford Fiesta beginnt dabei in der Halle F/K, wo seit 1954 das Presswerk beheimatet ist. Fünf Zuschnittanlagen schneiden das Blech der Stahlrollen zunächst in unterschiedlich große Platinen. In elf Presswerklinien entstehen dann 138 verschiedene Karosserieteile. Die meisten davon sind für den Fiesta vorgesehen, aber auch die anderen europäischen Werke in Saarlouis, Valencia oder Craiova werden beliefert.

Vom angeschlossenen Hochregallager kommen die Komponenten schließlich in den Rohbau, der seit 1957 in den Hallen F/K und X untergebracht ist. Dort werden die 309 Einzelteile des Fiesta zusammengefügt. Fast 1.100 Roboter sorgen für den höchsten Automatisierungsgrad unter den Gewerken – 98 Prozent. Nirgends sonst sind so viele Roboter im Einsatz. Die Unterbodenfertigung für den neuen vollelektrischen Crossover ist indes in einer neuen, benachbarten Halle vorgesehen. Im Sommer vergangenen Jahres starteten die Bauarbeiten.

Unweit entfernt, gegenüber der Y-Halle, entsteht ein weiteres Gebäude für die Vorbehandlung der Rohkarossen. Es ist auf Elektrofahrzeuge ausgerichtet und wurde extra auf die Anlagen gemünzt. Hier müssen die E-Autos künftig die kathodische Tauchlackierung über Kopf passieren, bevor der Lack aufgetragen wird. Die Hochbauarbeiten beider Neubauten sind fast abgeschlossen, sodass derzeit mit dem Innenausbau sowie der Installation der Anlagen begonnen wird.