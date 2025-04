Brücke soll Endmontage mit der neuen Batteriemontage verbinden

Zum Abschluss geht es noch weiter in die Zukunft. Helm auf, Warnweste an und rein in die 64.000 Quadratmeter große Halle, in der die neue Batteriemontage entsteht. Die neue Halle liegt etwas erhöht auf einem Hügel und ist so konzipiert, dass sie sowohl den gesamten Fertigungsprozess als auch die Logistik effizient vereint. Auf der linken Seite des noch weitestgehend leeren Gebäudes sind 13.000 Quadratmeter für die Logistik vorgesehen, während die restliche Fläche für die automatisierte Fertigung genutzt werden soll. Die Konstruktion umfasst eine zwölf Meter hohe Stahlstruktur mit verschiedenen Ebenen für Roboter, Fördertechnik und Transportwege, die für einen nahtlosen Ablauf zwischen den Produktionsschritten sorgen.

Der gesamte künftige Produktionsprozess ist dabei klar strukturiert: Die Einzelteile, insbesondere die Zellen als Hauptbauteile, sollen von links nach rechts durch die Halle geführt werden. Nach einer ersten Vormontage, bei der das Gehäuse und die Elektronik zusammenfinden, gelangen die Teile in die sogenannte Stacks-Linie, wo die Zellen in drei Schichten montiert werden. Am Ende der Linie, in der Montage-Station, werden alle vormontierten Komponenten kombiniert. Die fertigen Batterien wandern in ein automatisiertes Lager, wo sie für den Transport zur Fahrzeugmontage bereitstehen.

Fast schon standardmäßig wird auch diese Halle mit 11.000 Solarpaneelen ausgestattet. Darüber hinaus soll Regenwasser in einem 7.300-Kubikmeter-Tank gesammelt werden, das zur Kühlung der Klimaanlagen genutzt wird. Die Halle ist in Sektoren unterteilt, um den Brandschutz im Logistik- und Produktionsbereich optimal abzusichern. Das Highlight stellt die noch zu errichtende Brücke dar, die die Batteriehalle mit dem Fahrzeugwerk verbinden und eine schnelle, automatisierte Lieferung der Batterien zur Endmontage ermöglichen soll. Die umfangreichen Bauarbeiten umfassen auch das Verlegen von Anlagen des Entwicklungszentrums und die Bewegung von 300.000 Kubikmetern Erde – genug, um ein Fußballfeld bis zu 42 Meter hoch zu füllen.