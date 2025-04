Und natürlich soll die Anlage auch von den Vorzügen der KI profitieren. So soll unter anderem die Überwachung der Gebäudetechnik mithilfe generativer KI erfolgen, eine Technologie, die ebenfalls aus Rastatt kommt. Aber auch in Sachen Nachhaltigkeit finden smarte Algorithmen ihre Verwendung: Um täglich den Energieflow in der Anlage überwachen und optimieren zu können, will Mercedes ein selbstlernendes System zur Strukturierung der Daten heranziehen – ebenfalls eine Eigenentwicklung aus Rastatt.

Was allerdings bis zur Fertigstellung des Paintshops noch alles an KI-Innovationen realisiert wird, mag auch Produktionsvorstand Burzer nicht prognostizieren: „KI hat so ein unglaubliches Innovationspotenzial, nicht nur für uns in der Produktion, da will ich mir gar nicht anmaßen, heute schon zu sagen, was wir alles machen werden.“

Welche Technologien dann in der Lackieranlage, die alle Sonder- und Großlackierprozesse abdecken soll, tatsächlich zum Einsatz kommen, wird das Jahr 2028 zeigen. Dann soll die Anlage in den Betrieb gehen. Ursprüngliche Planungen sahen einen Anlauf im Jahr 2026 vor, den Serienbetrieb im Jahr 2027.