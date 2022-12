Es mutet wie ein Gruß aus längst vergangener Zeit an: Anlagenläufer, die mit Klemmbrett, Checkliste und Kuli losziehen, um den Maschinenpark auf Auffälligkeiten zu überprüfen. Dabei wird viel Papier vollgeschrieben. Fotos werden gemacht. Mit Vorgesetzten telefoniert. Was nicht passiert: Anlagendaten systematisch und automatisiert digital zu erheben. Dabei erfassen bereits viele Sensoren Abweichungen, die nur an eine zentrale Plattform getickert und ausgewertet werden müssten. Doch das geschieht noch zu selten – womit ein wertvoller Datenschatz in der Automobilproduktion verloren geht. Mit einer digitalisierten Anlageninspektion würde das nicht passieren.

Neue Lösungen an der Schnittstelle von IT und OT

Vor allem aber eröffnen sich durch das Zusammenspiel aus IT und OT neue Möglichkeiten, unter anderem durch die Verknüpfung von Echtzeit-Maschinendaten und digital vorliegenden Informationen der Maschine aus klassischen IT-Systemen wie CAD, PLM oder der technischen Dokumentation, erklärt Michele del Mondo, Market & Business Development Director Industry Advisor Mobility bei dem US- Technologieunternehmen PTC: „So entsteht die Basis für Industrie 4.0, was Lösungen wie etwa Predictive Maintenance ermöglicht.“ Die Effekte lägen auf der Hand: „Zu den Vorteilen einer IoT-gestützten Lösung für die Maschineninspektion zählen unter anderem die Reduzierung von Wegezeiten, Erhöhung der First Time Fix Rate und optimierte Ersatzteilbeschaffung“, sagt der Experte, „allgemein gesagt, gilt es, die Anlagenverfügbarkeit auf ein Maximum zu erhöhen – und das bei gleichzeitiger Reduktion der eingesetzten Ressourcen.“