Der chinesische Hersteller wirbt mit innovativen Technologien, die für ein Leergewicht von nur 1.720 kg in der Standardversion sorgen. Doch das sei nicht der einzige Vorteil gegenüber vergleichbaren Modellen anderer Hersteller. Der Aiways U5 SUV müsse nur alle 100.000 Kilometer oder 36 Monate, je nachdem was zuerst eintritt, zur Wartung durch einen Aiways Servicepartner. Große Versprechungen für einen Newcomer, der mit einem Preis von rund 45.000 Euro aufwartet. Doch was steckt in dem Auto?

Das Herzstück des U5 ist die Rohkarosserie, die sogenannte MAS-Plattform. MAS steht für More Adaptable Structure. Sie besteht zu 52 Prozent aus leichtem und korrosionsbeständigem Aluminium und zu 48 Prozent aus speziell legierten hochfesten Stählen. Spezielle Klebe- und Fügetechniken im Rohbau führten zu einer um 50 Prozent erhöhten Torsionssteifigkeit des Aluminium-Unterbaus verglichen mit konventioneller Bauweise, verspricht das Unternehmen. Neben dem Aiways U5 SUV werden auch der in Kürze Premiere feiernde U6 SUV-Coupé sowie weitere Modelle auf dieser flexibel anpassbaren Plattform stehen.