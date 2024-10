Als eine Säule der Kreislaufwirtschaft konzentriert sich BMW auf den Einsatz von Monomaterialien, um die Recyclingfähigkeit zu verbessern. Wie bei jedem Projekt dieser Größenordnung entstehen aus diesem Ansatz Herausforderungen aber auch neue Innovationen – unter anderem, wenn es darum geht, das Gleichgewicht zwischen Nachhaltigkeit und Ästhetik zu wahren. „Eine effiziente Demontage und der Einsatz von Monomaterial-Komponenten sind zentrale Maßnahmen zur Schaffung einer stärkeren Kreislauffähigkeit und damit essenziell für die Recyclingfähigkeit“, so Rossetti. Der Einsatz von Monomaterialien dürfe jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Ästhetik, Sicherheit oder Qualität der Produkte haben.

Als Beispiel für dieses Gleichgewicht nennt Rossetti unter anderem den Econeer-Sitzbezug auf Basis von PET-Monomaterialien im BMW 1er. „Der Anteil an Sekundärrohstoffen beträgt 100 Prozent im Garn und 85 Prozent im Vlies. Darüber hinaus lässt sich der Econeer-Sitzbezug deutlich einfacher vom Sitz trennen als herkömmliche Sitzdesigns.“ Der BMW Vision Neue Klasse stelle ein weiteres Beispiel dar: Die schwarze Frontstoßstange sei nicht nur ein kontrastierendes Designelement, sondern weise auch einen höheren Anteil an Sekundärrohstoffen auf, bestehe aus weniger Materialien und lasse sich leichter demontieren.

Catena-X unterstützt die Kreislaufwirtschaft

BMW selbst lege die Nutzung von Sekundärmaterialien hinsichtlich Produkt, Material und Lieferant in jedem Auswahlprozess fest, so Rossetti. „Wir arbeiten eng mit unseren Lieferanten zusammen, um sicherzustellen, dass diese Materialien in ausreichender Menge und Qualität verfügbar sind – unterstützt durch das branchenübergreifende Daten-Ökosystem Catena-X.“ Die Plattform gewährleiste durch den Datenaustausch innerhalb der Lieferkette einen effizienteren, kreislauforientierten Materialfluss. Darüber hinaus definiere man Ziele und Mindestanforderungen an die Recyclingfähigkeit, die in den Lieferketten erreicht werden müssen. „Der CO2-Fußabdruck der Lieferkette ist neben dem Gehalt an Sekundärrohstoffen und dem Einsatz von Grünstrom ein entscheidendes Kriterium in den Gesprächen mit BMW-Lieferanten“, betont Rossetti. „Die BMW Group unterstützt die Umstellung auf weniger CO2-intensive Herstellungsprozesse, wie beispielsweise in der Stahlproduktion.“ Darüber hinaus stärke der Autobauer gemäß dem local for local-Prinzip seine regionalen Lieferketten.