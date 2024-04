15 Prozent Anteil vollelektrischer Fahrzeuge am Gesamtabsatz

Von ihren gut 2,5 Millionen Fahrzeugen konnte die BMW Group über alle Marken hinweg genau 376.183 Elektrovarianten absetzen. Jochen Goller, Mitglied des Vorstands der BMW AG, zuständig für Kunde, Marken und Vertrieb, betont: „Neue, hoch attraktive und technologisch herausragende Fahrzeuge haben unseren Hochlauf in der Elektromobilität in 2023 weiter dynamisch beschleunigt, und wir konnten somit das gesetzte Ziel von 15 Prozent Anteil vollelektrischer Fahrzeuge am Gesamtabsatz erreichen.“ Mit diesem Zuwachs gelang München ein stärkeres Wachstum als dem Gesamt-E-Markt. Mit Blick auf dieses Jahr schwebt den Verantwortlichen daher vor, noch vor Jahreswechsel 24/25 die halbe Million beim E-Absatz zu knacken.

Wie Oliver Zipse und sein Team dies bewerkstelligen wollen, bringt eine Grundstimmung ganz gut auf den Punkt: Transformation sei an sich etwas, das eine andere Sache ersetze. Das Geheimnis in der Autobranche bestehe aber darin, gleichzeitig Themen zu beherrschen und zu verändern, so der CEO. So soll neben einem Feuerwerk an Modellen auch die Vielfalt im Antrieb weiter Erfolge garantieren. Neben Verbrennermodellen, Plug-in-Hybriden und reinen BEVs arbeitet das Unternehmen auch an der Brennstoffzelle weiter. Man beherrsche die Komplexität und führe alle Standorte in die Zukunft. Dazu zählt als Detail auch das Beherrschen sämtlicher Prozesse in der strategisch so wichtigen Batteriefertigung, die sich von der Montage hin zur Fertigung wandeln wird. Zipse betont, dass man es sich zur Aufgabe gemacht habe, die gesamte Batterie und die zugehörigen Prozesse abbilden zu können. So meldete das Unternehmen erst kürzlich die erste eigene Produktionsstätte für die Generation fünf der Batterien in Thailand, für solche der Generation sechs werden dann USA, Mexiko und China folgen.