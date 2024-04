Qualifizierung macht in Landshut Schule

Zum „besonderen Spirit“ in Landshut, wie Thomas Thym und Karl Bauer den Willen der Belegschaft beschreiben, gerne neue Wege zu erkunden, gesellt sich eine breit angelegte Qualifikationsoffensive. Vorrangige Kompetenzen, auf die man sich fokussiere, finden sich den Landshutern zufolge in den Bereichen Robotik, Qualitäts- und Prozessmanagement, Analyse von Elektrik- und Elektronikumfängen, Instandhaltung und Logistik. Zu den Bausteinen zählt etwa eine zwölfmonatige Umschulung im Bereich Elektrik und Elektronik zum Industrieelektriker, die das Unternehmen eigenen Mitarbeitern wie auch externen Bewerbern anbietet.

„Ich bin davon überzeugt, dass es gezielt eingesetzte Qualifizierungsbausteine benötigt, um auf die sich verändernden Kompetenzbedarfe in unserer Industrie zu reagieren und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, betont Anna Sponsel, Leiterin des Personalwesens am Standort. Seit dem vergangenen Jahr bietet das Werk Landshut außerdem ein eigenes duales Studium für den Bereich Qualitätsmanagement an. Das Werk konnte 2023 mehr als 250 neue Einstellungen vermelden. Auch für dieses Jahr rechne man mit der Einstellung einer dreistelligen Zahl an Beschäftigten und fokussiere sich dabei vor allem auf Zeitarbeitskräfte, die bereits am Standort tätig seien, so die Personalchefin.