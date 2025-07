Warum Thailands Autoindustrie am Scheideweg steht

Thailand war schon immer das Herzstück der Automobilindustrie in der ASEAN-Region. Große Unternehmen wie Mazda und BMW haben massiv in die Produktion und die Zulieferer in der Region investiert, während Volvo, BYD und Nissan das Land für Exporte und regionale Vertriebszentren ins Visier genommen haben.

Doch im Wettlauf der Elektrifizierung hat Thailand Mühe, mitzuhalten. Die Volatilität des Marktes zeigt sich in sinkenden Verkaufs- und Produktionszahlen. Um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die thailändische Automobilindustrie die Verbrauchernachfrage mit Preisanreizen ankurbeln und gleichzeitig die Risiken in einer volatilen Wirtschaft abfedern.

Einige Autobauer haben in den letzten Jahren stark in Thailand investiert. Im Februar dieses Jahres kündigte Mazda an, Auto Alliance Thailand, den Produktionsstandort seines Joint Ventures mit Ford in Thailand, mit einer Investition von umgerechnet 148 Millionen US-Dollar zu stärken, um seine Anlagen auszubauen und zu einem regionalen Produktionszentrum zu werden. In ähnlicher Weise hat BMW im vergangenen Jahr mit dem Bau einer 45,6 Millionen Dollar teuren Batterieproduktionsanlage begonnen, um Hochspannungsbatterien der Generation 5 für seine BEV-Modelle zu liefern, die in der zweiten Hälfte 2025 im Montagewerk in Rayong hergestellt werden sollen.

Das Vertrauen von Investoren in den thailändischen Automobilsektor ist jedoch derzeit gering, da die hiesige Wirtschaft schwächer geworden ist. Zudem sorgen bevorstehende Zölle der USA für weitere Unsicherheit.