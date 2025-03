Deutliche Steigerung der Fahrzeugexporte

Die indische Regierung will die Exportquote des Automobilsektors bis zum Jahr 2030 auf bis zu 50 Prozent steigern. Wie realistisch dies ist, wird von den Wachstumsraten in den Märkten abhängen, die von vielen noch als Schwellenländer angesehen werden: Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Golfstaaten im Allgemeinen sowie Südafrika werden in dieser Hinsicht eine Schlüsselrolle spielen. Der Verkauf von Hondas und Suzukis nach Japan mag gut aussehen, wird am Ende aber keine hohen Stückzahlen einbringen. Indische Autos haben sich in Europa schon immer nur am Rande verkauft - auch wenn sie nach dem 2024 unterzeichneten Handelsabkommen zwischen Indien und der EFTA (Europäische Freihandelsassoziation) in Ländern wie Island, Norwegen oder der Schweiz häufiger zu sehen sein werden. In den USA sind sie fast gar nicht vertreten. Das wird sich wohl auch kaum ändern.

Indien wird zugleich hoffen, dass die wirtschaftliche Isolation Russlands bald ein Ende findet. Die in Indien hergestellten Skoda-Modelle verkauften sich in Russland vor dem Einmarsch in die Ukraine gut. Zwar werden diese nach wie vor in Nachbarländern Russlands wie Kasachstan verkauft, doch würde die indische Automobilindustrie zweifellos von der möglichen Wiedererschließung des russischen Marktes in den kommenden Jahren profitieren.

Die Chinesen könnten Indien dann jedoch bereits den Rang abgelaufen haben, da Unternehmen wie Chery und Geely mehrere russische Werke übernommen haben, die zuvor von europäischen und japanischen Herstellern betrieben wurden, die sich nach dem Einmarsch in die Ukraine aus Russland zurückgezogen hatten.