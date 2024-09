Bei Volkswagen stehen in diesen Wochen, in denen der Wolfsburger Autokonzern umfangreiche Sparpläne angekündigt hat, nun auch einige wegweisende Personalentscheidungen an. Wie regionale Medien berichten, soll der bisherige Chef des Emder VW-Werks, Uwe Schwartz, den Standort im Nordwesten Niedersachsens verlassen und künftig die Hauptverantwortung für das Stammwerk in Wolfsburg übernehmen. Der dortige Werkleiter Rainer Fessels wechselt demnächst in den Ruhestand.

Volkswagen wollte auf Nachfrage von Automobil Produktion die Personalentscheidung weder bestätigen noch kommentieren. Eine offizielle Bekanntmachung hierzu stehe noch für diese Woche an, heißt es aus Wolfsburg. Allerdings verdichten sich die Signale, dass Schwartz Emden gen Wolfsburg verlassen wird: Gegenüber der Braunschweiger Zeitung hätten einige VW-Insider die Personalrochade bereits bestätigt. Unbekannt ist bislang, wer Schwartz in Emden als Standortverantwortlicher folgen könnte.