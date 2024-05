Während unter den chinesischen Automobilherstellern also längts eine Art Überlebenskampf tobt und sich in die Meldungen von Neugründungen immer öfter nach Nachrichten über Pleiten mischen, stehen die nächsten Wettberber schon auf der Matte: Mit Xiaomi, Baidu and Huawei drängen nun auch drei Tech-Giganten ins Autogeschäft und sind dabei offenbar optimistischer als Apple. Denn während der amerikanische Hightech-Riese seine automobilen Ambitionen gerade erst beerdigt hat, haben die drei chinesischen Konkurrenten allesamt ihre ersten Elektroautos enthüllt und ambitionierte Ziele ausgegeben. So will Xiaomi-Gründer Lei Jun seine Firma in 15 bis 20 Jahren auf Augenhöhe mit Porsche und Tesla bringen und vergisst dabei offenbar als direkten Rivalen auch den japanischen Großkonzern Sony, der über eine Kooperation mit Honda ebenfalls ins Automobilgeschäft drängt.

Dabei setzen die Tech-Giganten weniger auf Fahrleistungen und Batteriekapazitäten, sondern naturgemäß auf ihre elektronische Intelligenz. Deshalb beziehen sie die automobile Hardware oft auch von klassischen Herstellern wie Changan oder Chery – und haben damit nach Einschätzung vieler Experten gute Chancen. Denn während Teslas Full-Self Driving-Feature in China bis vor kurzem vor noch keine Lizenz hatte und die etablierten Hersteller beim autonomen Fahren vergleichsweise verhalten auftreten, könnten Xiaomi, Baidu und Huawei auf diesen Technologiefeldern in Führung gehen und sich so Marktanteile sichern.