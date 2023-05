Die Zeitspanne zwischen der geplanten Landung von Mercedes-Produktionsvorstand Jörg Burzer aus China und dem Beginn seines Vortrags auf dem Automobil Produktion Kongress 2023 war durchaus knapp bemessen. Am Ende hielt die 'Lieferkette' stand und der 53-Jährige startete pünktlich. Derartige Abhängigkeiten von Zulieferern kennt Burzer selbst nur zu gut. Denn der gebürtige Nürnberger ist verantwortlich für die weltweite Supply Chain des Premium-Herstellers sowie für die Produktion. Deren Transformation sei ohne die Digitalisierung nicht möglich, so Burzer. Das sieht auch sein Amtskollege bei Seat so – Markus Haupt eröffnete den Kongress. Die großen Herausforderungen beschäftigen beide Vorstände naturgemäß gleichermaßen. Doch während Mercedes-Benz voll auf die Elektromobilität setzt und dieses Ziel bis 2030 zu 100 Prozent erreichen möchte, fährt man bei Seat noch eine gemischte Strategie, wie Markus Haupt bereits im Interview mit Automobil Produktion verraten hatte.

Seat setzt auf drei Säulen zur Effizienzsteigerung

"Wir treffen Entscheidungen aufgrund von Daten und nicht aufgrund von Erfahrungen", sagt Markus Haupt. Die Digitalisierung ist für ihn ein Tool, um die Effizienz und die Qualität der Produkte zu erhöhen. Supply Chain Control Tower heißt das Projekt, das für weniger Störungen in Seats Lieferkette sorgen soll. "Das System führt selbst Analysen und schlägt uns mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Optimierungen unserer Lieferketten vor", erklärt Haupt. Man müsse den Informationsfluss so gestalten, dass alle Beteiligten Zugang haben. Aktuell liege man beim Onboarding der Zulieferer bei rund 90 Prozent. Tritt irgendwo ein Problem auf, schlägt ein Frühwarnsystem Alarm und die Produktion kann kurzfristig auf die neuen Umstände angepasst werden.