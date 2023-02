Bereits 2021 begann die BMW Group in Leipzig und Regensburg mit der Produktion von Batteriekomponenten, nachdem bereits im Vorfeld das Werk Dingolfing ähnliche Maßnahmen eingeleitet hatte. Ende vergangenen Jahres kündigte der Hersteller an, auch im Werk Debrecen eine eigene Batteriefertigung eröffnen zu wollen. In Debrecen werden künftig die runden Batteriezellen der nächsten Generation für die Neue Klasse in das Hochvoltbatteriegehäuse eingebaut – einen Metallrahmen, der in den Unterboden des Fahrzeugs integriert wird. Der Produktionsstart soll parallel zum Beginn der Fahrzeugproduktion starten, in Debrecen produzierte Fahrzeuge sollen dann vor Ort mit Hochvoltbatterien versorgt werden können.



Ebenfalls im vergangenen Jahr kündigte BMW zudem den Bau eines neuen Entwicklungszentrum für die Batteriezellfertigung im bayrischen Parsdorf an, das in diesem Jahr um eine Pilotanlage für die Fertigung von Feststoffbatterien ergänzt wurde. Ebenfalls in diesem Jahr sollen am Standort Leipzig vier neue Zelllacklinien für Batterien entstehen.