Das Herz von Mercedes schlägt in Untertürkheim oder allenfalls Sindelfingen – meinen zumindest viele der Schwaben mit Stern. Doch die Realität sieht mittlerweile anders aus. Während der SUV-Fertigung im amerikanischen Tuscaloosa innerhalb des Mercedes-Werksverbunds eine immer größere Bedeutung bekommt, wird die Fertigung in der modernen Factory 56 (insbesondere E-, S- und EQS-Klasse) in Sindelfingen nicht nur in seiner Größe längst von der Produktion in Peking gefressen.

Wer meint, das Werk der Beijing Benz Automotive Co. Ltd. (BBAC) würde nur in der zweiten Reihe laufen, irrt. „In einigen Disziplinen sind wir sogar besser als die Factory 56 in Sindelfingen“, sagt Werksleiter Jörg Bartels nicht ohne Stolz. In dem BBAC-Werk im Yizhuang Industrial Park im Süden von Peking werden mittlerweile nicht nur insgesamt elf Fahrzeug-Baureihen gefertigt, sondern hier befindet sich auch eine große Motoren- und Batterieproduktion, aus der seit 2013 jene Modelle aus lokaler Produktion versorgt werden. Die größte Produktionsanlage im Mercedes-Verbund hat seit 2005 mehr als fünf Millionen Fahrzeuge – insbesondere Langversionen von GLC-, C- und E-Klasse – gefertigt. Rund 70 Kilometer nördlich befindet sich unweit des Flughafens im Stadtteil Shunyi eine zweite Mercedes-Fertigung für EQ- und MFA-Modelle, aus der Kapazitäten variabel hin- und hergeschoben werden können.