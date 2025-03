Das Stammwerk in Wolfsburg führt das Europa-Ranking klar an. Darauf folgen die internationalen Standorte.

Noch befindet sich das Herz der europäischen VW-Produktion nach wie vor in Deutschland. Das belegen auch die Gesamtzahlen. So wurden 2024 hierzulande rund 170.000 Autos mehr gebaut als in den drei Werken in Portugal, Spanien und der Slowakei zusammen. Doch allein der Blick auf die europäische Gesamtstatistik zeigt, wie wichtig die Werke in Palmela, Pamplona und Bratislava sind – belegen diese doch die Plätze zwei bis vier. Wenn das Herz also in Deutschland sitzt, bilden diese drei Werke das Rückgrat der europäischen VW-Produktion. Besonders das Werk in der slowakischen Hauptstadt spielt eine entscheidende Rolle. Hier wird das zweiterfolgreichste Modell des gesamten VW-Konzerns gebaut: Der Passat wurde 2024 mehr als 500.000 Mal verkauft. Inzwischen baut Bratislava den Klassiker sogar exklusiv, denn Anfang 2024 wurde der langjährige Ostfriese gänzlich zum Osteuropäer. Selbstredend spielten die deutlich geringeren Personalkosten bei dieser Entscheidung eine tragende Rolle. Mehr und mehr verlieren die deutschen Werke die VW-Klassiker wie Passat oder Golf. Ein weiteres dieser Bestseller-Modelle wird schon länger nicht mehr in Deutschland gebaut, inzwischen aber auch gar nicht mehr in Europa.