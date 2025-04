Nissan will laut eines Berichts von NikkeiAsia angesichts der verschärften US-Handelspolitik seine Produktionsstrategie und -lokalisierung überdenken. Japans zweitgrößter Autobauer bereite sich darauf vor, einen größeren Teil seiner Produktion für den amerikanischen Markt von Japan in die Vereinigten Staaten zu verlagern, heißt es in dem Bericht. Unter anderem soll die Fertigung des SUVs Rogue in seinem Werk in Smyrna, im US-Bundesstaat Tennessee, konzentriert werden.

Die Entscheidung sei eine Reaktion auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Zölle von bis zu 25 Prozent auf importierte Fahrzeuge zu erheben. Das Modell Rogue, eines der meistverkauften Modelle von Nissan in den USA, wird derzeit sowohl im Werk Fukuoka im Westen Japans als auch in Smyrna hergestellt.

Nissan plane nun, die Produktion in Japan zu reduzieren und die Kapazitäten in Tennessee zu erweitern. Die strategische Neuausrichtung soll die Wettbewerbsfähigkeit auf einem Markt erhalten, auf dem das Unternehmen im vergangenen Jahr 920.000 Fahrzeuge verkauft hat.