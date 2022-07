Neues Werk, alte Technik?

Ein Weg, den aus diesen guten Gründen viele Autohersteller einschlagen. Volkswagen etwa fährt abgesehen vom geplanten Trinity-Werk in Wolfsburg einen hybriden Ansatz über Werkserweiterungen, etwa in Emden, oder eine komplette Brownfield-Transformation wie in Zwickau. Auch das Audi-Werk in Neckarsulm ist ein Paradebeispiel für einen weit über einhundert Jahre alten Standort, der sich permanent den neuesten Gegebenheiten anpasst. Es gilt als eine der Vorzeigefabriken im Volkswagen-Konzern in Sachen Digitalisierung. Zahlreiche Smart-Factory-Anwendungen werden nahe Heilbronn verprobt.

Maßgeblichen Anteil daran hat Ivan Jukic, im Audi-Werk Leiter der IT. „Vermeintlich ist es natürlich einfacher, auf einem weißen Blatt Papier zu starten. Aufgrund der Vielzahl an Applikationen ist dies bei einem Automobilhersteller wie Audi erfahrungsgemäß anders“, sagt er auch im Hinblick auf Legacy-freie Player wie Tesla. „Aber ich verstehe die Digitalisierung ohnehin als etwas, das permanent im Fluss ist. Auch ein Werk im Greenfield, wie wir es in den vergangenen Jahren etwa in Mexiko errichtet haben, unterliegt in der Folge dauerhaft Veränderungen und Anpassungen.“

Zudem unterstreicht Ivan Jukic einen wichtigen Punkt: In einem neuen Werk ist längst nicht alles neu. „Auch dort fließen viele Bestandskomponenten und Technologien aus unserem globalen Produktionsnetzwerk ein.“ Die Hände wären also auch bei einem Greenfield-Projekt ein wenig gebunden.