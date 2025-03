Positive Nachrichten tun immer gut. Und bei Volkswagen dürfte die Verkündung des erfolgreichen und planmäßigen SOP des neuen Tayron für besondere Erleichterung sorgen. Denn Sorgen hat das Unternehmen aufgrund der unklaren Zukunft deutscher Werke und tausender Arbeitsplätze aktuell bekanntlich genug. Da ist es nur allzu verständlich, dass die Standortverantwortlichen, rund um den neuen Werkleiter Uwe Schwartz, den Anlauf feiern: „Wolfsburg hat schon immer eine Vorbildfunktion innerhalb unseres Produktionsnetzwerkes gehabt – und wird dieser Rolle auch in herausfordernden Zeiten gerecht werden. Andere Standorte orientieren sich an dem, was in Wolfsburg passiert. Der erfolgreiche Tayron-SOP hat eine starke Signalwirkung“, sagt beispielsweise Schwartzs Chef, Christian Vollmer, Produktionsvorstand bei VW.

Der sich seit November im Amt befindliche Schwartz betont: „Ein Fahrzeuganlauf ist jedes Mal eine Teamleistung der gesamten Produktion. Beim Tayron haben viele Rädchen perfekt ineinander gegriffen: vom Presswerk über den Karosseriebau und die Lackiererei bis hin zur Montage und die Fahrzeugfertigstellung." Das neue SUV werde an den Erfolg seines Vorgängers Tiguan Allspace anknüpfen und einen wichtigen Beitrag zur Beschäftigungssicherung leisten, hofft Jürgen Mahnkopf, stellvertretender Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrats. Dass diese Aussage in der aktuellen Zeit nicht von dessen Chefin, Daniela Cavallo, stammt, verwundert nicht – in Zeiten von Arbeitskämpfen passen lobende Worte eher weniger in die Strategie der Arbeitgeberseite. Dennoch betont Mahnkopf: „In China begeistert das Fahrzeug die Kunden bereits. Und auch in Europa wird der Tayron viele Käuferinnen und Käufer finden."