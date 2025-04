Jürgen Guldner erhielt 1992 einen MS in Elektrotechnik von der Clemson University, SC, und 1995 einen Doktortitel in Steuerungstechnik und Robotik von der Technischen Universität München. Nach einem Postdoc-Aufenthalt im Rahmen des PATH-Programms an der University of California in Berkeley, Kalifornien, trat er in die BMW Technik GmbH ein, wo er Forschungsprojekte zu By-Wire-Systemen in Kraftfahrzeugen leitete. Im Jahr 2001 wechselte er in das Forschungs- und Entwicklungszentrum der BMW AG, wo er die Advanced Engineering Group für Fahrwerksregelsysteme leitete. Von 2006 bis 2010 war Guldner als Chefingenieur an der Entwicklung des ersten Hybridfahrzeugs von BMW, dem ActiveHybrid X6, beteiligt. Nach weiteren leitenden Funktionen in der Fahrwerksforschung übernahm er 2018 das Wasserstoff-Forschungsprogramm des Konzerns und ist seit 2022 gesamtverantwortlich für das Thema Wasserstoff bei der BMW Group.