Serienstart 2028: Welches Modell als erster BMW Wasserstoff Pkw in Serie geht, steht noch nicht fest. Unklar ist auch, welches Werk den Zuspruch erhält.

Neben der industriellen Nutzung gewinnt die Entwicklung wasserstoffbetriebener Fahrzeuge zunehmend an Bedeutung. Ab 2028 plant BMW, ein erstes Serienmodell mit Wasserstoffantrieb auf den Markt zu bringen und entwickelt bereits in Kooperation mit Toyota ein gemeinsames Brennstoffzellensystem.

Michael Rath, Vice President Hydrogen Vehicles, unterstreicht: „Wir treiben die Entwicklung konsequent in Richtung Serie – um in drei Jahren ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeuge in unser Portfolio zu integrieren. Jetzt brauchen wir auch die Kunden dazu!“

Die Frage bleibt, ob Endverbraucher jene eine Million Testkilometer überzeugen, die eine 100 Pkw umfassende Pilotflotte des Modells iX5 Hydrogen weltweit in unterschiedlichen Klimazonen absolvierte. BMW hält jedenfalls an seiner Dual-Strategie fest, die sowohl batterieelektrische als auch wasserstoffelektrische Fahrzeuge umfasst, um unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse abzudecken.