Audi verjüngt die Modellpalette

Döllner hebt ohnehin hervor, dass man bereits aktuell, in den beiden Jahren 2024 und nun in 2025, eine starke Verjüngung im Portfolio erlebe: mit 20 neuen Modellen, die Hälfte davon elektrisch. Zu den Stars zählen der neue A6 Avant, im Sommer werde die Q3-Familie an den Start gehen. Bereits in der kommenden Woche geht der Q5 als Plug-in-Hybrid (PHEV) an den Start. Plug-in-Hybride seien vor allem in Europa ein Instrument für den Übergang, so Döllner.

Allerdings wird dieses Instrument in China kaum von Belang sein - dem BEV-Markt schlechthin. Dort soll dann die junge Marke "AUDI", bereits ab der Auto Shanghai im April eine junge Technik-affine Kundschaft ansprechen. Gemeinsam mit SAIC wird diese Marke nur auf dem chinesischen Markt aktiv sein. Man kreiere "ein neues digitales Ökosystem" und drücke die Entwicklungszeiten gewaltig, sagt der Audi-CEO. Um wie viel konkret, will Döllner dann doch nicht sagen. Jedenfalls sollen die in dieser Kooperation gesammelten Erfahrungen auch hier in Deutschland Früchte tragen.

Gute Aussichten für Ingolstadt und Neckarsulm

Mit den acht Milliarden Euro soll in Ingolstadt ein weiteres Elektromodell im Einstiegssegment und im Verbund mit dem Werk in Györ die nächste Generation des Q3 gefertigt werden. Neckarsulm soll vor allem im Kontext Digitalisierung und KI gestärkt werden. Zudem prüfe man derzeit, ob künftig am Standort ein weiteres Modell gebaut werden soll, heißt es v. Zur Absicherung soll ein Standortfonds in Höhe von 250 Millionen Euro gebildet werden.

Für den herausfordernden Übergang zur Elektromobilität „stellen wir Ingolstadt und Neckarsulm so robust und flexibel auf“, wie Döllner betont. Der Stellenabbau soll laut Audi im „indirekten Bereich“ stattfinden - also nicht die Produktion treffen und einen Abbau von Bürokratie bringen. Zudem soll nicht mit dem Rasenmäher gekürzt werden. Vielmehr richte man die „Teamaufstellung fokussiert und konsequent an den Anforderungen der Zukunft aus“, sagt Personalvorstand Xavier Ros. Die ersten 6.000 Stellen sollen bis 2027 wegfallen, weitere 1.500 bis Ende 2029. Wie sich die Kürzungen auf die Standorte Ingolstadt und Neckarsulm aufteilen, ist noch offen.