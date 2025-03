Da drei G-Klassen, dort eine S-Klasse und daneben sogar ein EQS – auf den ersten Blick sieht es bei der MSM Group auf der Chinggis Khan Avenue in Ulan Bator aus wie bei einem Mercedes-Händler in Ulm oder Udine – nur dass der Betrieb der einzige ist in der Mongolei. Und auch die Konkurrenz ist rar. Denn in dem Binnenstaat zwischen Russland im Nord-Westen und China im Süd-Osten gibt es insgesamt gerade mal zwei Dutzend Autohäuser auf einer Fläche viermal so groß wie Deutschland.

Und auch wenn die rund 3,3 Millionen Mongolen seit Jahren im Wirtschaftsboom leben und die Zulassungszahlen zuletzt um ein Drittel gestiegen sind, gibt es wohl kaum ein Flächenland, in dem so wenig neue Autos verkauft werden wie hier. Schließlich meldet die Mongolian Automobile Distributers Association für 2024 gerade mal 11.254 Verkäufe – und zählt dabei alles als neu, was nicht älter als zwei Jahre ist. In dieser Statistik ist Toyota ganz vorn, gefolgt von einer Handvoll Chinesen.

Geländewagen sind gefragt

Doch zumindest unter den wenigen Marken aus dem Westen, die hier offiziell vertreten sind, strahlt der Stern am hellsten und MSM kommt auf solide dreistellige Stückzahlen, sagt Matthew Metz, der das sechs Marken starke Autogeschäft bei MSM leitet – selbst wenn auch er mittlerweile mehr BYD verkauft als Benz. Kein Wunder: VW und Audi zum Beispiel sind gar nicht im Land vertreten, und BMW oder Porsche finden kaum Anklang, weil man hier keine SUV kauft, sondern echte Geländewagen.

Schließlich fahren selbst die rund 1,6 Millionen Einwohner der Hauptstadt tagein tagaus oft genug über Schotterpisten statt über gut ausbebaute Durchgangsstraßen und bis auf je eine Magistrale pro Himmelsrichtung sind auch die meisten Strecken über Land nicht asphaltiert und oft genug nicht einmal ordentlich angelegt. Das erklärt auch, weshalb der Toyota Land Cruiser seit Jahren ganz oben steht in der Zulassungstabelle.