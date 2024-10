Trotz der Aufforderung der US-Regierung an Fahrzeughersteller, in die heimische Produktion zu investieren, insbesondere durch Anreize im Rahmen des Inflation Reduction Act, zieht Mexiko weiterhin Investitionen großer Automobilunternehmen an, insbesondere von Tesla, Audi und BMW. Die Chinesen, vor allem BYD, stehen ebenfalls in den Startlöchern, und es ist zu erwarten, dass in den nächsten Monaten eine Bestätigung der Investitionen chinesischer Fahrzeughersteller in Mexiko erfolgen wird.

Der Start der Chinesen in Mexiko wird erwartet, obwohl die mexikanische Regierung Anfang 2024 nachgegeben und die direkten Subventionen für die Chinesen eingestellt hat. Das USMCA-Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada steht in den nächsten Jahren zur Überprüfung an. US-Handelsbehörden haben Berichten zufolge angedeutet, dass Investitionen chinesischer Fahrzeughersteller in Mexiko, die für den US-Markt bestimmt sind, nicht willkommen wären. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Chinesen dennoch in Mexiko investieren werden, auch wenn sie ihre dort geplanten Fabriken möglicherweise vorerst nicht für die Belieferung des US-Marktes nutzen werden.