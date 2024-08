In Europa halten sich die angekündigten Produktionskapazitäten und die Nachfrage durchaus die Waage, doch die Lokalisierungsquote der Batterieproduktion liegt für europäische E-Fahrzeuge bei nur rund 50 Prozent. Adim merkt jedoch an, dass Europa längerfristig zwar ein gewisses Maß an Importen aus anderen Regionen benötigen könnte, dass aber die Auslastung steigen würde und dass genügend Kapazitäten vorhanden sein sollten.

Die Probleme liegen in der Rohstoff-Lieferkette

Das eigentliche Problem liegt S&P zufolge aber in der vorgelagerten Lieferkette. Laut Rohstoff-Bericht haben die Player bei den drei kritischen Rohstoffen Lithium, Kobalt und Nickel mit einem Überschuss zu kämpfen, der sich in sinkenden Preisen niedergeschlagen hat. Adim zufolge werde dieser Überschuss wieder abnehmen, doch kurzfristig hätten viele Rohstofflieferanten deswegen mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Der Analyst stellt ein Ungleichgewicht zwischen den kurzfristigen und den längerfristigen Entwicklungen fest: Das existierende Überangebot verringere die Investitionen in den Ausbau der Raffineriekapazitäten, doch genau diese zusätzlichen Kapazitäten würden wichtig, um die Nachfrage für das langfristige Wachstum der E-Auto-Produktion zu decken.