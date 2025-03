Diese Erfahrung ebnete ihr den Weg zu weiteren anspruchsvollen Stationen: „Danach kam Amazon. Ich wurde angesprochen, ob ich beim Aufbau von neuen Logistikzentren mitmachen möchte", erinnert sie sich. Stern verantwortete operative Prozesse im Inbound- und Robotics-Bereich. „Dort habe ich viel über Menschenführung gelernt, denn das operative Geschäft ist sehr intensiv." Bei Tesla kehrte sie in die Produktion zurück – ihr eigentliches berufliches Zuhause. In der Batteriezellenfertigung und später in der Antriebstechnik übernahm sie Führungsverantwortung. Schließlich wurde sie gefragt, ob sie sich vorstellen kann, in ein Führungskräfteentwicklungsprogramm bei Stellantis einzusteigen – mit Blick auf eine Werkleiterrolle. So kam Stern zu Opel, zunächst in Rüsselsheim. Nach gut einem Jahr wurde sie zur Leiterin des Presswerks in Rüsselsheim berufen und seit März 2025 leitet sie das Komponentenwerk in Kaiserslautern.