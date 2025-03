Michael Frieß folgte als Werkleiter bei Mercedes in Bremen auf Markus Keicher. (Bild: Mercedes-Benz)

Michael Frieß - Bremen

Michael Frieß trat nach seinem Studium in Maschinenbau und Fertigungstechnik an der TU München sowie einem Wirtschaftsingenieur-Studium an der RWTH Aachen 1995 in die Daimler AG in Stuttgart ein. Nach Führungsaufgaben u.a. als Direktionsassistent der Bremer Werkleitung sowie in diversen Funktionen in Montage, Karosseriefertigung und Lackierung am Standort Bremen, übernahm Frieß 2008 in Sindelfingen die Projektleitung für den Aufbau des neuen Produktionswerks in Kecskemét (Ungarn). Zwei Jahre später kehrte er nach Bremen zurück und leitete dort zuletzt die Montage der C-Klasse und des GLC, bevor er 2014 in seine aktuelle Funktion mit Abteilungen in Sindelfingen, Bremen und East London (Südafrika) wechselte. Zum 1. April 2020 übernahm Frieß die Rolle als neuer Standortverantwortlicher und Leiter Produktion des Mercedes-Benz Werks Bremen.