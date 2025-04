Auch südkoreanische Firmen bauen in Ungarn

Auch wenn China seinen Marktanteil in jüngster Zeit ausbauen konnte, hatten südkoreanische Hersteller in Europa nach Daten der Internationalen Energieagentur im vergangenen Jahr noch einen Marktanteil von 60,7 Prozent. Samsung SDI kann als Pionier der Antriebsbatterieindustrie in Ungarn betrachtet werden. Seine Fabrik befindet sich in Göd. Inzwischen ist die Gesamtproduktionsleistung auf 40 GWh/Jahr gestiegen. SK Innovation betreibt mittlerweile drei Werke in Ungarn. Zwei davon sind in Komárom, wo sich BYDs bislang einziges europäisches Busmontagewerk befindet. Die neueste, dritte Anlage wurde in Iváncsa in Betrieb genommen.

Britisches Batterie-Startup setzt auf China-Lizenzen

Die 2024 gegründete Batterie-Firma Volklec will Akkus mithilfe lizenzierter chinesischer Technologie bauen. Dazu hat Volklec eine Vereinbarung mit Far East Battery (FEB) unterzeichnet. Im Gespräch ist eine Investition von einer Milliarde Pfund.

Volklec geht einen anderen Weg als das gescheiterte Batterie-Startup Britishvolt oder das in Schieflage geratene schwedische Unternehmen Northvolt. Volklec hat einen Vertrag mit Far East Battery (FEB) geschlossen, um dessen Ingenieure, Fachwissen und Rohstofflieferungen nutzen zu können. Volklec erhofft sich dadurch weniger Kapitalbedarf und möchte auch auf die Lieferkette von FEB zurückgreifen.